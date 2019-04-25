Закон о языке: главные нововведения, которые нужно знать

Верховная Рада проголосовала в поддержку проекта так называемого закона о языке.

"Апостроф" решил выделить главные пункты этого законопроекта.

1. Единственным государственным и официальным языком в Украине является украинский язык. Однако норму, которая бы приравнивала публичное неуважение языка к надругательству над государственными символами и вводила бы штраф до 6,8 тыс. грн и вплоть до тюремного заключения до 3 лет, депутаты убрали перед вторым чтением.

2. Согласно законопроекту, украинским языком должны владеть все представители центральных органов исполнительной власти Украины и АР Крым, народные депутаты (но перед вторым чтением депутаты сделали исключение для спикера, первого вице-спикера и вице-спикера Верховной Рады, убрав их из перечня), судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы, медработники, учителя. Все заседания, мероприятия, рабочее общение в органах власти, включая Крым, в государственных и коммунальных мероприятиях должны проходить на украинском. Если организатор мероприятия посчитает нужным применить другой язык, он обеспечивает перевод на государственный язык. Однако норму о наказании нарушителей (штрафы) депутаты убрали. Хотя один из авторов закона, нардеп Николай Княжицкий, уверяет, что ее всего лишь отсрочили на 3 года.

3. Языковые требования к членам правительства, высокопоставленным чиновникам, народным депутатам будет определять Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а тестировать их на соответствие – Центр украинского языка. Помимо двух этих новых институтов, будет создан Терминологический центр украинского языка. Одной из его задач является наработка стандартов украинского языка жестов.

4. В государственных детских садиках языком преподавания является украинский, в частных могут быть другие варианты. Такая же ситуация и с образованием в школах. Что касается вузов, то преподавание должно вестись на украинском языке, но допускается проведение лекций на одном из языков ЕС. Русский в перечень не входит. Начало действия нормы об обязательной сдаче ВНО на украинском языке нардепы перенесли на 5 лет. На три года отсрочили обязательную украинизацию компьютерных программ в школах.

5. В театрах, кинотеатрах должен звучать украинский язык. Спектакли и кинофильмы на иностранном языке должны сопровождаться субтитрами. Кинотеатры могут демонстрировать иностранные фильмы на языке оригинала, сопровождая субтитрование на украинском языке. Суммарное количество сеансов демонстрации таких фильмов не может превышать 10% от общего количества сеансов демонстрирования фильмов в кинотеатре в месяц.

6. Средства массовой информации тоже переходят на украинский язык. При этом депутаты на 30 месяцев (2,5 года) отсрочили норму, которой обяжут издателей печатной прессы издавать 50% тиража на украинском языке для национальных изданий и на 60 месяцев - для региональных изданий. На телевидении суммарная продолжительность иноязычных телерадиопрограмм и передач будет регулироваться законом "О телевидении и радиовещании". В существующей редакции квота для общенациональных вещателей составляет 75% украинского языка, а для региональных и местных вещателей - 60%. Примечательно, что в первом чтении депутаты хотели ужесточить квоту до 10% от времени суточного вещания и 20% соответственно.

7. В книжных магазинах должно быть на прилавках не менее 50% продукции на украинском языке.

8. Сайты и страницы в соцсетях компаний, продающих товары в Украине и зарегистрированных в Украине, должны быть на украинском языке. Могут существовать и другие версии, однако украинская версия должна содержать не меньше контента и загружаться для граждан Украины по умолчанию. Это же касается сайтов государственных и коммунальных предприятий, а также СМИ, зарегистрированных в Украине. На сайтах иностранных компаний, которые продают товары в Украине, украинская версия также должна загружаться по умолчанию. Компьютерная программа, которую продают в Украине, должна иметь интерфейс на украинском и/или на английском и других официальных языках ЕС. Софт с пользовательским интерфейсом, установленный на товарах, которые продаются в Украине, должен иметь украинскую версию, по объему не уступающую версиям на других языках. Норма о переводе сайтов и страниц в соцсетях компаний вступает в силу через полтора года (18 месяцев) после вступления в силу самого закона.

9. Вводится новая должность – языковой омбудсмен. Языковой инспектор сможет истребовать документы или их копии и другую информацию, в том числе с ограниченным доступом, беспрепятственно посещать органы госвласти, присутствовать на их заседаниях, получать по своему требованию документы или их копии. А вот на предприятия частной собственности полномочия омбудсмена не распространяются.

10. Законопроект предусматривает и создание института языковых инспекторов, который будут блюсти чистоту речи в своем регионе. Предполагается, что языковых инспекторов должно быть 27.

11. Все желающие получить украинское гражданство должны сдать экзамен на знание украинского языка.

Как сообщал "Апостроф", ранее языковой закон поднял бурю в соцсетях.

По материалам СМИ