Одиозный фанат "русского мира" намылился на выборы в Раду: сеть в гневе

Стало известно, что российский наемник с Донбасса Владимир Струк будет баллотироваться в Раду Луганской области.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"По 113 округу Луганской области в Раду будет баллотироваться Владимир Струк, который в 2014 создавал отряды боевиков ЛНР, призывал убивать солдат ВСУ, организовывал сепаратистский референдум. Делал все это публично и отмазался. У СБУ к нему вопросов нет", - написал он.

Как говорится на сайте "Миротворец", Струк Владимир Алексеевич родился 15 апреля 1964 года в Луганской области. Летом 2014-го был членом депутатской группы "За мир и стабильность" и членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. Также в мае 2014 года организовал и финансировал отряд боевиков так называемой ЛНР.

Кроме этого, против Владимира Струка было начато уголовное производство Луганской областной прокуратурой по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины.

Пользователи сети также отреагировали на такую новость.

Как сообщал "Апостроф", в Винницкой области СБУ рассекретила схему, благодаря которой боевики беспрепятственно оказывались на территории Украины.