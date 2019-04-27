Исторический момент: в Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

В Украину впервые в истории объединенной Поместной Украинской православной церкви прибыл Благодатный огонь из Иерусалима.

Как сообщает УНН, огонь доставила делегация из 30 человек, в состав которой входили священнослужители, ветераны ООС, украинские политики, меценаты, а также представители власти и общественные деятели.

Огонь доставили в Украину из храма Гроба Господня.

В ближайшее время Благодатный огонь доставят в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Далее символ Пасхи отправится по регионам Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме примерно в 14:30 по Киеву сошел Благодатный огонь.