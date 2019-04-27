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Появились впечатляющие видео и новые фото Благодатного огня в Иерусалиме

суббота, 27 апреля 2019, 15:12
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27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме примерно в 14:30 по Киеву сошел Благодатный огонь.

В сети публикую фотографии и видео чуда.

Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа. Огонь появляется из ниоткуда и не обжигает рук.

До сих пор схождение Благодатного огня не объяснено с научной точки зрения. Христиане верят в божественное происхождение огня и в то, что он возгорается по молитвам паломников и православного патриарха. По преданию, если Благодатный огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества, а собравшиеся в храме погибнут.

Как сообщал "Апостроф", Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к народу Украины и поздравил всех с Пасхой.

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