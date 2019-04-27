Патриарх Филарет неожиданно высказался о шутках Зеленского про томос

Почетный патриарх Филарет рассказал о своем отношении к шуткам новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, который в одном из своих выступлений назвал томос "термосом".

Как заявил Филарет в интервью "Радио Свобода", он не сторонник таких шуток, но готов простить нового главу государства.

"Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, "термосом". Зеленский уже извинился за это. Это обидно для церкви. Томос, который имеет для нас большое значение, называть "термосом". Но мы прощаем новоизбранного президента за эти слова и не обижаемся", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к народу Украины и поздравил всех с Пасхой.



