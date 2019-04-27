Не бойтесь силы зла: митрополит Епифаний обратился с пасхальным посланием к украинцам

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к народу Украины и поздравил всех с Пасхой.

Об этом сообщает спикер ПЦУ Иван Сидор на своей странице в Facebook.

"С известием о воскресении Спасителя также связаны два призыва, сосредоточены в первых словах, которые от Самого Господа Иисуса Христа услышали жены-мироносицы - "Радуйтесь!" и "Не бойтесь!", - написано в посте.

Также митрополит Епифаний призвал украинцев не боятся сил зла.

"Скорби мира сего, страдания, засилье зла, неуверенность в будущем - все это угнетает человека, побуждает к унынию и отчаянию, но воскресение Христово возвращает нам радость и отгоняет страх. Сам Спаситель призывает нас не бояться силы зла, а победно противостоять ему: "В мире испытываете скорби, - говорит Он, - но будьте мужественны: Я победил мир", - заявил священнослужитель.

Он отметил, что вот так много содержания есть, казалось бы, в коротких и простых словах нашего взаимного приветствия.

"Через них мы утверждаем нашу веру в Бога, веру в истинное пришествие в мир Сына Божия, в Его победу над злом и смертью и в наше собственное воскресение из мертвых. Все это побуждает нас к исполнению заповедей Божиих, к приумножению добра и борьбы с грехом и в самих себе, и в окружающем мире", - подчеркнул митрополит Епифаний.

Как сообщал "Апостроф", Украинский Монетный двор отчеканил монеты, которые посвящены предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.