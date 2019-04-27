​Семья попала в серьезное ДТП под Киевом: фото авто после нескольких "сальто"

В субботу, 27 апреля, под Киевом на Гостомельском шоссе произошло ДТП, в следствие которого пострадала женщина-водитель.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария случилась около 06:00. По словам пассажира автомобиля, он со своей женой ехал в сторону Бучи. Женщина находилась за рулем машины. В какой-то момент их подрезал грузовой автомобиль, предположительно "Газель", чтобы избежать столкновения женщина резко приняла вправо.

После совершения маневра автомобиль вылетел за пределы проезжей части, заехал на пригорок и перевернулся несколько раз. В результате инцидента женщину госпитализировали в больницу. К счастью, она не получила значительных травм.

После аварии множество очевидцев остановились, чтобы помочь, но "Газель" поехала себе дальше.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следователи.

Как сообщал "Апостроф", утром 26 апреля на автодороге Киев-Ковель-Ягодин столкнулись две фуры, в результате ДТП один водитель погиб, другой госпитализирован.