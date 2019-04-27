В Европе резко отреагировали на планы Путина выдавать российские паспорта украинцам

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс обратилась к Европейскому Союзу с призывом не оставлять без внимания намерение президента России Владимира Путина упростить выдачу гражданства для украинцев.

В Twitter Хармс говорится, что она попросила Германию созвать заседание Совета Безопасности ООН по этому поводу.

"Эй, ЕС! После некоторых критических слов о паспортизации Донбасса (а это лучше, чем ничего) теперь вы видите, что Путин продолжает свою эскалацию", - написала депутат.

В своем сообщении она обратилась к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, еврокомиссару Иоганнесу Хану и президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.

Ранее "Апостроф" сообщал, что страны ЕС и США осудили указ российского президента Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.