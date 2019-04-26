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Смертельные паспорта для Донбасса: появились новые меткие карикатуры с Путиным

пятница, 26 апреля 2019, 15:14
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Художник-карикатурист Андрей Петренко метко изобразил очередное вмешательство России во внутренние украинские дела – утверждение президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощении предоставления гражданства украинцам с оккупированных территорий Донбасса.

Автор опубликовал карикатуры в своем Twitter.

На одном из рисунков изображен Путин с автоматом, у которого вместо патронов из обоймы торчат российские паспорта.

"Путин несет Вам девять грамм русского паспорта", - подписал рисунок художник.

Также художник с помощью рисунка высмеял и героизацию президента РФ после подписания "паспортного указа". Здесь на картинке Путин изображен в образе бабушки в платочке, ожидающей кого-то (очевидно, украинцев) в окне. Примечательно, что ставни помечены знаком радиации.

"Путин - российский сказочный герой", - отметил автор.

Как сообщал "Апостроф", это не первая работа украинского карикатуриста Андрея Петренко относительно упрощенной выдачи российских паспортов. До этого он изображал Путина на шпагате между двумя танками с подписями "паспорт ЛНР и паспорт ДНР".

Также карикатурист Сергей Елкин к указу Путина об упрощении раздачи паспортов на Донбассе выложил у себя в сетях работу с названием "Вова сказочный".

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