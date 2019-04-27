В киевской маршрутке на "горячем" поймали вора-рецидивиста: опубликованы фото

27 апреля в одной из киевских маршруток злоумышленник украл из сумки женщины кошелек, в котором находились денежные средства и золотая отделка. Вора поймали на "горячем" сразу после того, как он вышел из маршрутки.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел на 555-м маршруте.

"Этот господин по имени Вадим Владимирович, 1978 года рождения. Он из сумки похитил кошелек у женщины 1967 года рождения. В кошельке находились денежные средства и золотая отделка.

Как только он сделал несколько шагов от маршрутки был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Интересно, что вор уже отбывал наказание по ст 185 (кража) и ст. 309 (хранение наркотиков) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Яготин правоохранители выявили и задержали квартирных аферистов, которые больше года удерживали в плену киевлянина с целью завладеть его квартирой.