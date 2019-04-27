Под Киевом мужчину больше года держали в плену квартирные аферисты: фото

В городе Яготин правоохранители выявили и задержали квартирных аферистов, которые больше года удерживали в плену киевлянина с целью завладеть его квартирой.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что похитителей было задержано двое. Мужчины в феврале 2018 года подстерегли и увезли одинокого и социально незащищенного 46-летнего мужчину, у которого в собственности находится двухкомнатная квартира в Подольском районе Киева.

Потерпевшего держали в хозяйственном помещении частного дома, также к нему применяли физическое насилие (избивали металлическими предметами), чтобы заставить его "переписать" на них квартиру.

В ходе задержания у похитителей были обнаружены боевые патроны и наркотические вещества.

Открыты уголовные дела, мужчинам сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 309 УК Украины.

На квартиру похищенного наложен временный арест до выяснения всех обстоятельств и юридического статуса ее принадлежности. Потерпевший в безопасности, находится под наблюдением врачей.

Как сообщал "Апостроф", 24 апреля правоохранители Одессы задержали малолетних злоумышленников, которые жестоко избивали своих жертв и обворовывали их.