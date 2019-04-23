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В Киеве поймали вора, более 20 раз грабившего киевлян: фото

вторник, 23 апреля 2019, 13:03
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В центре Киева, на Подоле, сотрудники полиции задержали серийного вора, который совершил по меньшей мере 20 краж.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о краже из салона красоты на улице Воздвиженской.

В подсобное помещение зашел мужчина, похитил оттуда вещи и пытался сбежать, но его быстро задержали работники заведения и позвонили на 102.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого похищенное имущество.

"Им оказался 31-летний уроженец Волынской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений", – отмечает полиция.

"Доказана его причастность к совершению 20-ти краж в Подольском районе столицы. Кроме того, установлено, что злоумышленник также совершал кражи в других районах города", – уточняют правоохранители.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 15 апреля в Очакове, Николаевской области, подросток обокрал школу, после чего поджег ее, чтобы уничтожить следы преступления.

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