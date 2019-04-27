В Раде предложили ликвидировать главное оборонное предприятие страны

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, которым предлагается ликвидировать предприятие "Укроборонпром".

На сайте парламент законопроект зарегистрирован 24 апреля под номером №10248.

Документ подан группой народных депутатов, среди которых Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Чорновил, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерев и Юрий Береза.

Авторы законопроекта считают, что сейчас "наблюдается неэффективное управление госпредприятиями, которые входят в состав "Укроборонпрома", что влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований в продукции оборонного назначения".

Напомним, что "Укроборонпром" создавали на базе предприятий, которые ранее были в управлении Минобороны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сотрудники Государственного бюро расследований прибыли в офис Национального антикоррупционного бюро для обысков по делу о возможных коррупционных нарушениях при расследовании хищений в оборонной сфере.