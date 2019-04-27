В Украине возникли проблемы с танками "Оплот": фото и видео

В скором времени танки БМ "Оплот" украинского производства не будут поставляться Вооруженным силам Украины, так как некоторые комплектующие Киев вынужден закупать у России.

Об этом на радиостанции "Армия ФМ" заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"На нынешнем этапе ХКБМ реализует проект по созданию новой документации под танк "Оплот" с полностью выключенными российскими комплектующими. Если эта работа будет завершена, потом снова встанет вопрос о закупке этих образцов для украинской армии, если в этом действительно будет потребность", - отметил Згурец.

Он подчеркнул, что ввиду противостояния с Россией Украине нужно уделять внимание инновационным "нелинейным" решением, а также вести работу в направлении повышения скорости реагирования.

"Как раз вопрос повышения мобильности решений и мобильности действий на поле боя это то направление, которое мы можем противопоставить существенной российской мощности... Это требует формирования новых стратегий действий на поле боя, новых требований к технике и собственно создание такой техники", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России военные умудрились утопить танк "Армата", который во всю пиарили российские СМИ и называли его одной из главных разработок последних лет.