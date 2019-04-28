RU   UA   EN  

воскресенье, 28 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

28 апреля

10:28
В селе под Киевом страшный пожар уничтожил жилые дома: фото
10:24
В Украине приостановили выдачу биометрических паспортов: в чем причина
09:58
Сеть впечатлили фото первой весенней грозы в Украине
09:45
Где смотреть онлайн Мариуполь - Шахтер: расписание трансляций
09:38
Облачно и снежно: появилось пасхальное фото с вершины Карпат
09:27
В Херсоне неадекватный стрелок развлекается пальбой по людям: подробности ЧП
09:12
Осторожно, Пасха: в сети опубликовали интересный ликбез о празднике
09:00
Оксане Марченко - 46: как изменилась самая скандальная ведущая Украины
08:40
Волкер сделал эмоциональное заявление об Украине
08:35
Христос Воскрес! Как украинцы святили паску в пасхальную ночь
08:16
В США вооруженный антисемит устроил смертельную стрельбу в синагоге: видео
08:00
Пасха и именины Виктора: какой праздник 28 апреля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Облачно и снежно: появилось пасхальное фото с вершины Карпат

воскресенье, 28 апреля 2019, 09:38
переглянути новину українською

В сети показали зимнее фото украинских Карпат, снятое на Пасху, 28 апреля.

Соответствующее фото опубликовано на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 08:00 28.04.2019 в г. Поп Иван Черногорский облачно. Ветер юго-западный 3-4м/с. Температура воздуха + 3 °С", - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что понять тот факт, что снимок сделан весной, можно лишь заглянув в календарь. На фото можно увидеть снег, еще устилающий горный массив.

Как сообщал "Апостроф", ранее сообщалось, что 20 марта город Ивано-Франковск оказался обильно засыпан снегом. Фото и видео заснеженного населенного пункта публикуют пользователи Instagram.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким.

Фотовзгляд

Все галереи
В Украине встретили Благодатный Огонь из Иерусалима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мариуполь - Шахтер: онлайн-трансляция

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Удивительная нежность: в киевском парке распустилась сакура, заворажива­ющие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: