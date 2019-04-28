Облачно и снежно: появилось пасхальное фото с вершины Карпат

В сети показали зимнее фото украинских Карпат, снятое на Пасху, 28 апреля.

Соответствующее фото опубликовано на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 08:00 28.04.2019 в г. Поп Иван Черногорский облачно. Ветер юго-западный 3-4м/с. Температура воздуха + 3 °С", - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что понять тот факт, что снимок сделан весной, можно лишь заглянув в календарь. На фото можно увидеть снег, еще устилающий горный массив.

Как сообщал "Апостроф", ранее сообщалось, что 20 марта город Ивано-Франковск оказался обильно засыпан снегом. Фото и видео заснеженного населенного пункта публикуют пользователи Instagram.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким.