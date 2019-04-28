Осторожно, Пасха: в сети опубликовали интересный ликбез о празднике

Украинцам напомнили, что на самом деле означает главный церковный праздник Воскресение Христово.

Интересный ликбез по этому поводу опубликовал Василь Журбенко в Facebook.

"В Украине принято называть "воскрешения Господне" личным словом ПАСХА. Почему именно этим словом, которое нигде кроме Украины не используется - неизвестно. Хотя известно, что Пасха - это древний языческий праздник, который приходится на весеннее равноденствие и еврейских религиозных событий никак не касается", - написал он.

Напомним, накануне в иерусалимском храме Гроба Господня произошло схождение Благодатного огня, что является также одним из важнейших событий праздника. В тот же день, 27 апреля, Благодатный огонь был доставлен в церкви всего мира, в частности и в церкви Киева.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как украинцы святили куличи в пасхальную ночь.