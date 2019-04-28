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​Парламентские выборы в Испании: экзит-полы указывают на победу социалистов

воскресенье, 28 апреля 2019, 23:59
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Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) председателя правительства Педро Санчеса побеждает на досрочных всеобщих выборах после обработки 37% протоколов.

Об этом сообщает El Pais.

Данные досрочные выборы в парламент уже третьи за последние несколько лет.

ИСРП может получить 128 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативной Народной партии (НП) достается 65 мест. Центристская партия "Граждане" получает 47 кресел, левая коалиция "Объединившись, мы можем" - 37, крайне правая "Вокс" - 22.

Явка на выборах превысила 73%, что больше показателя предыдущих выборов 2016 года с 66,48%.

Как сообщал "Апостроф", в Украине прошли президентские выборы. Центризбирком объявит результаты на заседании во вторник, 30 апреля.

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