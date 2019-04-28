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Появились первые фото с отдыха Зеленского в Турции

воскресенье, 28 апреля 2019, 12:31
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отправился на несколько дней в Турцию вместе с семьей, где его запечатлели местные журналисты.

Турецкое издание "Анадолу" опубликовало фото отдыха шоумена в Бодруме.

На фотографиях видно, как победитель президентской гонки жарит шашлыки в одном из ресторанов города.

Издание уточняет, что в этот вечер Зеленский находился в окружении семьи.

"Новоизбранный президент хорошо провел время в ресторане, шутил с сотрудниками и занял на время место повара, пожарив мясо на гриле", - сообщают местные журналисты.

Также отмечается, что в квартале, где поселился новый президент Украины вместе с семьей, усиленные меры безопасности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что победитель президентских выборов выбрал неудачное время для тура.

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