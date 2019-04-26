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Зеленский покинул Украину на несколько дней: фото и реакция сети
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Зеленский покинул Украину на несколько дней: фото и реакция сети

пятница, 26 апреля 2019, 09:03
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Победитель президентских выборов Владимир Зеленский вместе с детьми улетел в Турцию, пообещав вернуться через два дня.

Об этом он написал утром 26 апреля на своей странице в Facebook, опубликовав фото с трапа самолета.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня назад. За 4 месяца... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха !!!)))", - написал Зеленский.

В комментариях люди бурно обсуждают вылет Зеленского из Украины. Часть украинцев требует от него полностью отдаться работе и заняться решением актуальных проблем. Другая часть защищает Зеленского, желая новоизбранному президенту хорошего отдыха и скорейшего возвращения домой.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский записал видео, в котором обвинил ЦИК в затягивании официального объявления результатов второго тура выборов президента.

Читайте также материал на "Апострофе" - Путин сделал ход конем на Донбассе: чем ответит Зеленский.

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