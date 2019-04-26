Учиться быть президентом: какие вопросы вызвал отъезд Зеленского на отдых в Турцию

Недавно избранный президент Владимир Зеленский отбыл на два дня в Турцию, чтобы отвезти детей на фестиваль в городе Бодрум. Поступок господина Зеленского в сложившейся политической ситуации вызывает вопрос его готовности исполнять обязанности президента воюющего государства.

О своем отъезде в Турцию Владимир Зеленский сообщил на своем Facebook утром 26 апреля: "Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня назад. За 4 месяца... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха".

Фестиваль "Весело" пройдет с 30 апреля по 7 мая в турецком пятизвездочном отеле LujoBodrum. Стоимость тура составляет от 1448 евро. В рамках фестиваля планируются выступления студии "Квартал-95" (ее основателем является сам Владимир Зеленский), Тины Кароль, группы "Антитела", Насти Каменских, "Женский квартал" и Лаймы Вайкуле. На период проведения фестиваля, почти все номера и виллы в этом отеле, стоимостью от 2,5 до 43 тысяч евро уже проданы.

В рамках мероприятия предполагается два концерта студии "Квартал-95". Стоимость билетов на оба концерта составляет от 40 до 350 евро и оплачивается в обязательном порядке, поскольку под обладателей путевки зарезервированы места. То же самое касается концертов NK и "Женского квартала". В стоимость тура включены спортивные конкурсы с Василием Вирастюком, Олегом Лисогором, Еленой Говоровой и Жаном Беленюком; танцевальные классы с Владом Ямой; футбольный турнир с Андреем Ворониным, а также интеллектуальные игры с Александром Андросовым.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов, получив 73% поддержки избирателей. Он решил отдохнуть в непростое для страны время. В среду, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий. Владимир Зеленский обещал добиться мира на Донбассе, наладив для этого прямой диалог с Российской Федерацией. Однако Владимир Путин своим решением о "паспортизации" жителей "ЛНР" и "ДНР" уже перехватил инициативу и поставил Владимира Зеленского в сложное положение.

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Появление в ОРДЛО граждан России представляет собой серьезнейший вызов для Украины. Получается, что, отвечая на вооруженные провокации боевиков, украинская сторона в любой момент может нарваться на обвинения Кремля в причастности к гибели российских граждан. Это грозит серьезнейшей эскалацией, поскольку РФ всегда может заявить о своем праве защищать собственных граждан.

Это, правда, совершенно не означает, что в Украине может быть повторен сценарий войны с Грузией в августе 2008 года, но совершенно очевидно, что Владимир Путин загоняет своего неопытного визави в узкий коридор, ограничивая свободу его маневра различными вызовами и угрозами.

В конце этого коридора – мир, но на российских условиях. Это полноценная реализация Минских соглашений, предполагающая широкую автономию ОРДЛО, амнистию террористам, проведение местных выборов, по результатам которых главари боевиков могут получить легальный статус и обеспечивать влияние РФ на политическую жизнь в Украине, тормозя движение в НАТО и ЕС. Выполнение этих пунктов уже противоречит целому ряду предвыборных тезисов Зеленского. В частности, он обещал не аминистировать боевиков, а наоборот привлечь их к ответственности, продолжать движение в ЕС и НАТО (через референдум), а также не вести переговоров с террористами, наладив прямой диалог с РФ. Напомним, что в рамках Минских соглашений Россия не является стороной конфликта и в Кремле настойчиво предлагают Украине налаживать диалог именно с лидерами боевиков.

Вот с такими вызовами столкнулся Владимир Зеленский, который через какой-то месяц официально вступит в свои обязанности Президента Украины. В такой ситуации ему нужно срочно набирать команду, вырабатывать тактику переговоров с мировыми лидерами, включая Владимира Путина, готовиться к жесткой политической борьбе внутри страны да попросту говоря, учиться быть Президентом Украины, отрабатывая выданные ему авансы.

Вместо этого господин Зеленский предпочел продолжить жизнь шоумена и отбыл на выходные в Турцию, забыв о том, что его жизнь уже принадлежит государству, а рабочий день стал круглосуточным. И если мы говорим о том, что Владимир Зеленский начнет стремительно терять свой рейтинг, то, похоже, этот процесс начался уже до того, как он официально вступил в должность. Ибо несерьезное поведение Владимира Зеленского порождает серьезные вопросы о том, готов ли он быть настоящим, а не киношным президентом и понимает ли вообще во что ввязался?