При Украине было лучше: в Крыму скучают по прошлому, публикуя яркие фото

В сети ностальгируют по прошлому оккупированного Россией Крыма - при украинской власти.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Острая ностальгия. Лаптей в теме корчит, как вампиров на солнце. Ольга с Урала", - написала он и опубликовала фото.

"Накануне срач-сезона. Жители впали в ностальгию. Александр, как вы понимаете, из Москвы и лучше знает", - отметила блогер.

"Жители остро скучают за жизнью нормальной. Лаптей корчит по полной в теме. Ударенная совком Галина из Серпухова, шо за мостом", - подчеркнула RoksolanaToday&Крым25%.

"Человек местный объясняет долбанутой курице из Краснодара. Типичный лапоть обозвался. Анюта", - подметила блогер.

"Никаких гаваней не просила. Психозу и угару не поддавалась. Категорически готова домой жаль, что кроме нас, это мало кому нужно", - написала RoksolanaToday&Крым25%.

Как сообщал "Апостроф", директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что в ближайшие годы возвращения аннексированного Россией Крыма в состав Украины ждать не приходится.