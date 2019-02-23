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В Украине четко пояснили, почему Россия с такой легкостью захватила Крым

суббота, 23 февраля 2019, 06:32

Легкость, с которой России удалось аннексировать Крым, можно объяснить тем, что власти Украины за время независимости не сделали ничего для интеграции полуострова.

Об этом "Апострофу" рассказал историк Георгий Касьянов.

По его словам, из-за бездействия власти не произошло ни культурной, ни политической, ни экономической интеграции Крыма, поскольку его рассматривали исключительно как территорию, где можно "дерибанить" собственность.

"Во-первых, и юридический, и политический статус Крыма был совершенно антиконституционный. Украина - это унитарное государство, а тут - автономная республика. Но это был результат определенного политического компромисса начала 90-х годов, потом отраженный в Конституции. Вот уже здесь была червоточина. И второе то, что почти все правящие элиты Украины за все время существования независимой Украины практически ничего реального не сделали для того, чтобы Крым стал украинским культурно или ментально и так далее. Крым рассматривался просто как территория, где можно дерибанить собственность, где можно контролировать потоки и получать какие-то дивиденды", – говорит Касьянов.

Кроме того, даже отношения с крымскими татарами до оккупации были достаточно сложными.

"Очень раздражающим фактором в Крыму были крымские татары, которые пытались отстаивать свои права разными способами - и легитимными, и нелегитимными. И у центральной власти были с крымскими татарами, скажем так, сложные отношения вплоть до аннексии", – отмечает историк.

Подробнее о возвращении Крыма читайте в материале "Апострофа": Смерть Путина станет катастрофой для Украины: в чем опасность.

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