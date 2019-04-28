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Пропагандистку Путина поставили на место в сети из-за паспортов для Украины

воскресенье, 28 апреля 2019, 13:14
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Главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today и агентства "Спутник" Маргарита Симоньян взбудоражила сеть постом о российских паспортах для жителей оккупированного Донбасса.

Соответствующую публикацию она разместила на своей странице в Twitter.

В нем она рассказала о своей радости по поводу нового указа президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями оккупированного Донбасса.

В сети осудили пропагандистку за такие эмоции.

Как сообщал "Апостроф", ранее Симоньян неожиданно заявила, что в 90-х годах, как и большинство граждан Российской Федерации, любила США и мечтала об этой стране.

Также Маргарита Симоньян взорвала сеть постом о реалиях жизни в России. По словам пропагандистки, у нее болеют дети, и ей приходится вызывать бесплатную "скорую", поскольку платная едет очень долго.

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