Украинец, иди к нам: известный карикатурист рассмешил сеть яркой пародией на паспорта Путина

Российский художник Сергей Елкин рассмешил новой карикатурой, поводом для которой стало решение об упрощенном порядке получения российских паспортов украинцами на Донбассе.

Соответствующую картинку он опубликовал у себя на странице в Facebook.

На картинке изображен президент России Владимир Путин с рупором в руках, в который он кричит следующие слова: "Украинец, иди к нам! Тебя ждет сало, горилка и паспорт!"

В сети тут же стали комментировать карикатуру.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ. Под действие указа Путина подпадают лица, постоянно проживающие на оккупированном Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский художник показал яркую карикатуру на паспорта для Донбасса.