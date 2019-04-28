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Украинец, иди к нам: известный карикатурист рассмешил сеть яркой пародией на паспорта Путина

воскресенье, 28 апреля 2019, 07:56
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Российский художник Сергей Елкин рассмешил новой карикатурой, поводом для которой стало решение об упрощенном порядке получения российских паспортов украинцами на Донбассе.

Соответствующую картинку он опубликовал у себя на странице в Facebook.

На картинке изображен президент России Владимир Путин с рупором в руках, в который он кричит следующие слова: "Украинец, иди к нам! Тебя ждет сало, горилка и паспорт!"

В сети тут же стали комментировать карикатуру.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ. Под действие указа Путина подпадают лица, постоянно проживающие на оккупированном Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский художник показал яркую карикатуру на паспорта для Донбасса.

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