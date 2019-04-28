Стало известно о рождении уникального носорога из исчезающего вида: фото

В американском Майами в зоопарке на свет появился редкий индийский носорог, которого зачали путем искусственного оплодотворения.

В пресс-службе зоопарка отмечают, что животное является первым в своем виде.

Для 7-летней Акути этот малыш стал первым. Процесс искусственного оплодотворения самки носорога начали в начале 2018 года.

"Это очень редкое рождения важно не только для зоопарка Майами, оно чрезвычайно важно для международных усилий для сохранения здоровой популяции этого сверхчувствительного вида под надзором человека", - сообщили в зоопарке.

По данным работников зоопарка, сейчас малыш и его мама не испытывают проблем со здоровьем.

"Очень важно, чтобы мать и детеныш смогли установить связь, который может быть вызовом для животного, что становится мамой впервые", - добавили здесь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 апреля народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук на заседание Верховной Рады пришел с сувениром в виде носорога.