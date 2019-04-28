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Украинцы опубликовали пасхальное фото, трогающее до слез

воскресенье, 28 апреля 2019, 14:12
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В сети показали душещипательное фото с передовой на Донбассе в день Воскресения Христова.

Соответствующее фото опубликовала Лилия Шевченко в Facebook.

"Сама сильная фотография из всех, что я сегодня вижу... Украина превыше всего!" – подписала фото она.

На снимке можно увидеть несколько ног украинских военнослужащих, возле которых лежат каски, а в них – куличи.

Напомним, накануне в иерусалимском храме Гроба Господня произошло схождение Благодатного огня, что является также одним из важнейших событий праздника. В тот же день, 27 апреля, Благодатный огонь был доставлен в церкви всего мира, в частности и в церкви Киева.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали интересный ликбез о Пасхе. Также ранее стало известно, как украинцы святили куличи в пасхальную ночь.

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