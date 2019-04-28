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Бьет в самое больное: Зеленский взбесил россиян метким ответом Путину

воскресенье, 28 апреля 2019, 11:31
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вызвал бурю эмоций в социальных сетях после того, как опубликовал в Facebook ответ российскому президенту Владимиру Путину, который собрался выдавать гражданство РФ украинцам на упрощенных условиях.

Не все пользователи социальных сетей поддержали заявление Зеленского, а некоторые из них и вовсе раскритиковали слова новоизбранного главы государства.

Также нашлись и те, кто считает, что Зеленский сказал все по делу и поддержали шоумена.

Напомним, что пользователи сети высмеяли заявление президента России Владимира Путина об украинских пенсиях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о том, в каких отношениях находится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

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