Бьет в самое больное: Зеленский взбесил россиян метким ответом Путину

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вызвал бурю эмоций в социальных сетях после того, как опубликовал в Facebook ответ российскому президенту Владимиру Путину, который собрался выдавать гражданство РФ украинцам на упрощенных условиях.

Не все пользователи социальных сетей поддержали заявление Зеленского, а некоторые из них и вовсе раскритиковали слова новоизбранного главы государства.

Также нашлись и те, кто считает, что Зеленский сказал все по делу и поддержали шоумена.

Напомним, что пользователи сети высмеяли заявление президента России Владимира Путина об украинских пенсиях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о том, в каких отношениях находится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.