Стала известна реакция США на указ Путина о паспортах на Донбассе

В Конгрессе США жестко осудили решение России об упрощенном порядке получения российских паспортов украинцами на Донбассе.

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

"Еще одно дерзкое нападение на украинский суверенитет показывает, что Путин не серьезно относится к миру. Соединенные Штаты должны продолжить поддерживать Украину и повысить цену России Путина за его агрессию", - сказал председатель комитета по вооруженным силам Сената, сенатор-республиканец Джим Инхоф.

Помимо этого, сенатор-республиканец Роб Портман заявил, что соответствующие действия со стороны РФ являются ее попыткой "узаконить" оккупацию Донбасса.

"Решение России по ускорению предоставления гражданства жителям востока Украины является еще одной дерзкой попыткой легитимизировать незаконную оккупацию этих регионов России. Эти территории являются частью Украины, а не России", - сказал он.

Также еще один конгрессмен призвал власти РФ отменить это решение.

"Я призываю власти России отменить это провокационное решение. Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность", - заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Элиот Энгель.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик ДНР рассказал о готовящемся "подарке" от Путина, помимо паспортов.