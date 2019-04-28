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​В Житомире изготовили 100-килограммовую шоколадную писанку: фото

воскресенье, 28 апреля 2019, 18:24
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В Житомире к светлому празднику Пасхи изготовили, а потом символически разбили огромное шоколадное яйцо – писанку.

Соответствующие фото публикуют в соцсетях жители города.

Торжественное разбитие писанки состоялось на улице Площадь Победы после обеда. Вокруг собралось много детей, шоколад раздали всем желающим.

Фото еще целой писанки обнародовала на своей странице Людмила Зубко.

"В Пасхальный день, 28 апреля, приглашаем в нашу мастерскую светлых и искренних душой детей, которые будут смаковать 100 килограммовое шоколадное яйцо", - написала организатор действа.

Напомним, в воскресенье, 28 апреля, в Украине отмечается праздник Пасхи, являющийся одним из главных христианских праздников.

Как сообщал "Апостроф", в Великую Субботу, 27 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме примерно в 14:30 по Киеву сошел Благодатный огонь.

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