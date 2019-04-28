В Киеве произошло жесткое ДТП с детьми: фото и видео

28 апреля в Дарницком районе Киева в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадали двое детей.

Как сообщает "Информатор", авария произошла на Харьковском шоссе, где столкнулись Suzuki и Fiat.

Двое детей из салона Fiat госпитализировали с подозрениями на сотрясение мозга. У пострадавшей девочки медики также диагностировали перелом носа.

Как сообщили в полиции, автомобиль итальянского производства двигался по Харьковскому шоссе в сторону проспекта Николая Бажана, когда Suzuki попытался совершить поворот на светофоре. От удара у первого автомобиля отпал передний бампер и сильно повредилась передняя часть.

Причины инцидента выясняются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 апреля под Киевом на Гостомельском шоссе произошло ДТП, в следствие которого пострадала женщина-водитель.