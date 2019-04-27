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В Киеве лихач сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе: опубликовано видео

суббота, 27 апреля 2019, 21:41
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В Киеве на проспекте Науки Nissan сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает "Информатор", ударом ребенка отбросило на несколько метров, после чего школьница осталась лежать на асфальте без сознания. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, она находится в реанимации. К ребенку подключен аппарат искусственного поддержания жизни.

Родственники пострадавшей рассказали, что у девочки разрыв легких, разрыв селезенки (ее удалили во время операции), кровоизлияние в брюшной полости, ушиб сердца, почек, разрыв печени, разрыв диафрагмы, переломы ребер и плечевой кости. Также у нее начался отек мозга.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 апреля под Киевом на Гостомельском шоссе произошло ДТП, в следствие которого пострадала женщина-водитель.

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