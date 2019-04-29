Боевиков ДНР уличили в плагиате: опубликовано фото

Боевики так называемой ДНР попали в скандал из-за плаката с ребенком, посвященного 5-й "годовщине" ДНР.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Скажем прямо, ребенку на плакате повезло, и ни на какой Т1 он не родился. "Креативщики" фотографировать реального бедолагу посчитали слишком затратным и, как обычно, просто *пиздили (и *пиздели)", - написал он, опубликовав фото в подтверждение фейка от боевиков.

Скажем прямо, ребёнку на плакате повезло, и ни на какой Т1 он не родился. "Креативщики" фотографировать реального бедолагу посчитали слишком затратным и, как обычно, просто спиздили (и спиздели) #кормимватуговном #Донецк (за фото спасибо @hochu_dodomu) pic.twitter.com/Omn9VYRcCk — Necro Mancer (@666_mancer) 29 апреля 2019 г.

Напомним, как сообщалось, боевики так называемой ДНР распространяют новый фейк о том, что на Донбасс якобы прибыли британские военные специалисты для "проведения химической атаки".

Подробнее о фейках боевиков, читайте в материале "Апострофа": Кровожадные солдаты и рабы ВСУ на огороде: боевики "взрывают" фейками перед выборами.