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Боевиков ДНР уличили в плагиате: опубликовано фото

понедельник, 29 апреля 2019, 19:47
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Боевики так называемой ДНР попали в скандал из-за плаката с ребенком, посвященного 5-й "годовщине" ДНР.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Скажем прямо, ребенку на плакате повезло, и ни на какой Т1 он не родился. "Креативщики" фотографировать реального бедолагу посчитали слишком затратным и, как обычно, просто *пиздили (и *пиздели)", - написал он, опубликовав фото в подтверждение фейка от боевиков.

Напомним, как сообщалось, боевики так называемой ДНР распространяют новый фейк о том, что на Донбасс якобы прибыли британские военные специалисты для "проведения химической атаки".

Подробнее о фейках боевиков, читайте в материале "Апострофа": Кровожадные солдаты и рабы ВСУ на огороде: боевики "взрывают" фейками перед выборами.

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29 апреля

19:47
Боевиков ДНР уличили в плагиате: опубликовано фото
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