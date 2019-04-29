Экс-командир спецназа рассказал о применении силовиками на Майдане гранат из России: видео

Во время силового разгона Евромайдана силовики использовали спецсредства, привезенные из России.

Об этом во время судебного заседания по событиям в Киеве заявил командир отдельного отряда специального назначения по борьбе с терроризмом "Омега" Национальной гвардии Анатолий Стрельченко.

По его словам, в Киеве силовики использовали светошумовые гранаты типа терн 7, газовые гранаты типа терн-6, боеприпасы несмертельного действия типа терн 12К, терн 12П, резиновую картечь и резиновые пуля, которые отстреливались из помпового ружья Форт 500.

"О поставках из РФ мне неизвестно, но скажу так... Те, что нам попадались в руки изделия типа "Заря", я же понимаю, откуда они пришли... Последняя "Заря" во внутренних войсках была уничтожена в 1995 году, как та, у которой вышел срок годности. В руки они нам попадали", - отметил силовик.

По словам Стрельченко, учета этих средств не было, и их брали столько, сколько нужно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Министерстве внутренних дел не увидели причин для люстрации генерал-майора Нацгвардии Владимира Гриняка, которого обвиняют в соорганизации убийств участников Евромайдана и координации незаконных действий силовиков.