Взрыв на шахте "Схидкарбон" на Донбассе: названа причина трагедии

Взрыв на шахте под оккупированным Луганском, забравший жизни 17 человек, прогремел по причине нарушения техники безопасности.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"По моей информации, уже есть данные на 90%, что была превышена концентрация газа метана. То есть, была нарушена система техники безопасности и не проводились работы для того, чтобы не было скопления метана в выработках, где работают люди. Нужно постоянно проводить профилактику, чтобы этого не произошло. Но это отвлекает людей, а их там немного, это мини-шахта, там 20 человек. То есть, отвлекаясь, они занимались этими работами, а не добычей угля, владельцу шахты это не выгодно", - отметил он.

По его словам, всего здесь прогремели три взрыва. Никто из оставшихся в шахте не выжил.

Как сообщал "Апостроф", в апреле 2018 года на шахте "Покровская" в поселке УдачноеДонецкой области произошел взрыв, вследствие чего пострадало семь горняков.