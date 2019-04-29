Стало известно о "заманчивой" должности, которую Лукашенко предложили в Кремле

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил предложение от России стать премьер-министром государства, которое может быть создано путем слияния дух государств.

Об этом заявил российский журналист Николай Сванидзе в программе "События недели".

"Слухи такие. Что в русле этих переговоров российско-белорусских об объединении продолжается воздействие разнообразное со стороны Москвы на Минск. И пришло новое предложение "батьке" с нашей стороны, от Кремля. И там якобы идёт торговля... А именно - что "батька" будет премьер-министром объединённого государства... Сделано ему такое предложение. Что он будет не генерал-губернатором субъекта федерации под названием "Беларусь" или нескольких субъектов федерации с таким названием", - сказал он.

При этом журналист отметил, что большинство белорусов против объединения с Россией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не дай бог что-то случится", граждане его страны будут вместе с россиянами в одних окопах.