RU   UA   EN  

понедельник, 29 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 апреля

13:31
Стало известно о "заманчивой" должности, которую Лукашенко предложили в Кремле
13:18
Боли от шока не чувствовала: певица МакSим впервые рассказала о страшном ДТП
13:15
В сети ажиотаж из-за появления шашлычной у места трагедии 2 мая в Одессе: фото и видео
13:04
Поступили не по-человечески: экс-игрок "Динамо" громко раскритиковал киевский клуб
12:59
Боевик "Черный Ленин" насмешил сети заявлением о паспортах Путина: видео
12:31
Зеленский возвращается в Украину: последние фото его семейного отдыха в Турции
12:19
Вслед за самой эпической битвой: какой будет 4 серия "Игры престолов 8"
12:15
Кто погиб в страшной аварии с футбольной командой в Турции: фото и видео
12:05
Назад в СССР: сети впечатлили фото странных пасхальных яиц в России
12:00
Романтические воспоминания и резкий прилив энергии: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака
11:58
Под Киевом "гонщик" вынес авто на встречную полосу: фото смертельного ДТП
11:54
В Европе произошла страшная трагедия с футболистами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно о "заманчивой" должности, которую Лукашенко предложили в Кремле

понедельник, 29 апреля 2019, 13:31
переглянути новину українською

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил предложение от России стать премьер-министром государства, которое может быть создано путем слияния дух государств.

Об этом заявил российский журналист Николай Сванидзе в программе "События недели".

"Слухи такие. Что в русле этих переговоров российско-белорусских об объединении продолжается воздействие разнообразное со стороны Москвы на Минск. И пришло новое предложение "батьке" с нашей стороны, от Кремля. И там якобы идёт торговля... А именно - что "батька" будет премьер-министром объединённого государства... Сделано ему такое предложение. Что он будет не генерал-губернатором субъекта федерации под названием "Беларусь" или нескольких субъектов федерации с таким названием", - сказал он.

При этом журналист отметил, что большинство белорусов против объединения с Россией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не дай бог что-то случится", граждане его страны будут вместе с россиянами в одних окопах.

Новости

29 апреля

13:31
Стало известно о "заманчивой" должности, которую Лукашенко предложили в Кремле
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Христос Воскрес! Как в Киеве святили паску, яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Удивительная нежность: в киевском парке распустилась сакура, заворажива­ющие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: