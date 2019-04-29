Девки, вы видели? В сети ажиотаж вокруг фото повзрослевшего сына Лукашенко

В сети активно обсуждают повзрослевшего сына президента Беларуси Александра Лукашенко - Николая Лукашенко.

В частности, пользователи социальных сетей удивляются, как 14-летний подросток изменился за последние годы и сравнивают его недавние фотографии.

Большинство комментариев оставляют девушки, которые расхваливают возмужавшего сына главы государства.

Нашлись и те, кто удивляется внешнему виду Николая Лукашенко, который в 14 лет выглядит гораздо старше.

Фото: Reuters

Напомним, что Лукашенко распорядился провести досрочные парламентские выборы в стране, которые изначально было запланированы на 2020 год.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не дай бог что-то случится", граждане его страны будут вместе с россиянами в одних окопах.