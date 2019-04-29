RU   UA   EN  

понедельник, 29 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

29 апреля

02:28
Девки, вы видели? В сети ажиотаж вокруг фото повзрослевшего сына Лукашенко
01:23
В Киеве поймали банду воров, обчистивших девушку на остановке: фото
00:15
Что творится в Донецке: боевик из России устроил вой отчаяния в сети

28 апреля

23:59
​Парламентские выборы в Испании: экзит-полы указывают на победу социалистов
23:32
Авто превратились в груды металла: опубликованы фото и видео смертельного ДТП под Тернополем
23:05
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Аякс: расписание трансляций
23:01
​Послание от патриарха Варфоломея впервые провозгласили на украинском языке: фото и видео
22:32
​Стало известно о смерти экс-сенатора США, причастного к ядерному разоружению Украины
22:20
Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
22:03
​Пьяные подростки в Киеве устроили дебош и напали на патрульную: фото нарушителей
21:31
​Привет Тарасику и Ярысе: в сети появилось трогательное праздничное видео с передовой
21:18
"Динамо" одержало тяжелейшую победу над "Львовом": видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Девки, вы видели? В сети ажиотаж вокруг фото повзрослевшего сына Лукашенко

понедельник, 29 апреля 2019, 02:28
переглянути новину українською

В сети активно обсуждают повзрослевшего сына президента Беларуси Александра Лукашенко - Николая Лукашенко.

В частности, пользователи социальных сетей удивляются, как 14-летний подросток изменился за последние годы и сравнивают его недавние фотографии.

Большинство комментариев оставляют девушки, которые расхваливают возмужавшего сына главы государства.

Нашлись и те, кто удивляется внешнему виду Николая Лукашенко, который в 14 лет выглядит гораздо старше.

Фото: Reuters

Напомним, что Лукашенко распорядился провести досрочные парламентские выборы в стране, которые изначально было запланированы на 2020 год.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не дай бог что-то случится", граждане его страны будут вместе с россиянами в одних окопах.

Новости

29 апреля

02:28
Девки, вы видели? В сети ажиотаж вокруг фото повзрослевшего сына Лукашенко
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Христос Воскрес! Как в Киеве святили паску, яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Удивительная нежность: в киевском парке распустилась сакура, заворажива­ющие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: