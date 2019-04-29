Известный художник из России покорил сеть проукраинской карикатурой с поверженным Путиным

Российский художник Алеша Ступин опубликовал новую карикатуру, посвященную президенту России Владимиру Путину и введению упрощенного порядка получения российских паспортов на оккупированном Донбассе.

Соответствующую карикатуру он опубликовал на своей странице в Twitter.

В сети тут же прокомментировали карикатуру.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ. Под действие указа Путина подпадают лица, постоянно проживающие на оккупированном Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский художник показал яркую карикатуру на паспорта для Донбасса.

Также российский художник Сергей Елкин рассмешил сеть не менее яркой пародией на паспорта Путина.