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В России на Пасху крупные города завалило снегом: впечатляющие фото и видео

понедельник, 29 апреля 2019, 10:28
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29 апреля жители российского Красноярска встретили далеко не в лучшем настроении. Здесь за месяц до начала лета прошел обильный снегопад, что стало неожиданностью для населения.

Люди активно публикуют в соцсетях фотографии пейзажей и делятся своими впечатлениями.

При этом местные СМИ отмечают, что снег перед майскими праздниками – привычное явление в Красноярске.

Особенно на выпавший снег отреагировали автолюбители, которые видят в снеге неприятности на дорогах. С самого утра движение по некоторым дорогам в Красноярске сильно затруднено.

"Из-за сильных осадков возможны перебои с электроэнергией из-за обрыва проводов и замыканий на электросетях. Также возможны аварии на дорогах", - предупреждают местные власти.

Интересно, что снег также выпал в ряде населенных пунктов Свердловской области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что популярный у украинцев курортный остров Кипр 21 апреля засыпало снегом.

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