Популярный у украинцев летний курорт засыпало снегом: впечатляющие фото и видео

Популярный у украинцев курортный остров Кипр 21 апреля засыпало снегом.

Как сообщают местные СМИ, мощный снегопад накрыл горный массив Тродос, а также ближайшие города и села.

Отмечается также, что температура в горах опустилась до 5 градусов мороза.

В связи с массивным снежным покровом на дорогах полиция острова ввела ограничения на движение транспорта в горах Тродоса.

Стоит отметить, что для Тродоса такая погода в апреле не является нормой. Обычно в горах Кипра погода незначительно отличается от температуры на остальной части острова, а снегопады бывают только в зимние месяцы. Самой низкой температурой с 1991 года на Тродосе были -10,2 градуса.

Местные жители публикуют в соцсетях множество фото и видео неожиданной зимы.





По материалам Cyprus Butterfly

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото апрельских снегопадов на популярном курорте Украины.