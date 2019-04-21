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На побережье в Одессе произошла трагедия: опубликованы фото

воскресенье, 21 апреля 2019, 10:39
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В воскресенье, 21 апреля, на набережной Одессы произошел пожар в ресторане, в котором погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент случился около 07:48 в ресторане Terrace. Sea view на пляже "Ланжерон". Спасателям сообщили, что горит крыша и вытяжка ресторана - угрозы распространения огня нет.

Однако, когда прибыли пожарные, они заметили пострадавшую.Спасатели оказали реанимационные мероприятия женщине, которая получила отравление продуктами горения и передали медикам. В 09:45 от сотрудников городской больницы поступила информация о том, что женщина погибла.

Пожарные локализовали возгорание в 08:45 и в 09:00 ликвидировали его. Огонь бушевал на площади 40 м.кв.

Как сообщал "Апостроф", 7 апреля в Оболонском районе Киева случился пожар в одной из многоэтажек.

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