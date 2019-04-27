​Под Одессой произошла трагедия с 15-летней студенткой: первые подробности

27 апреля в лесопосадке возле села Тузлы Татарбунарского района обнаружили повешенной на дереве 15-летнюю девушку.

Об этом сообщает местное издание kekc.news.

Тело повешенной обнаружили прохожие и сообщили в полицию. Правоорханители установили, что девушка училась в Татарбунарском ПТУ и воспитывалась в приемной семье.

Предположительно она совершила суицид. Тело отправлено на экспертизу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 13 апреля в Киеве под многоэтажным жилым домом обнаружили труп девушки.

Ранее сообщалось, что в Киеве в жилом комплексе "Заречный" с 23 этажа выбросилась девушка.

Также известно, что, в ночь на 3 апреля в Киеве на улице Закревского из окна высотного жилого дома выпал подросток.