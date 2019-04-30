Донецк накрыло градом: в сети показали фото

Во вторник, 30 апреля в оккупированном Донецке неожиданно разыгралась непогода, в городе прошли мощные осадки - дождь с градом.

Фотографии града из донецкого микрорайона Текстильщик выложил у себя в Twitter-аккаунте блогер Necro Mancer.

По снимку заметно, что град был довольно крупным.

"Донецк, Текстильщик, 30/04/19. Упс", - подписал фотографии блогер.

В комментариях под фото пользователи поинтересовались состоянием урожая на оккупированной территории в виду ухудшения погоды.

Как ранее сообщал "Апостроф", согласно прогнозам синоптиков, с 1 мая в Украину придет циклон Valentin, который принесет с собой дожди, местами даже сильные. На севере и западе страны ожидается снижение температуры воздуха, в то же время в Киев циклон Valentin принесет дожди, сильный порывистый ветер и прохладную погоду, + 11 +13 градусов.