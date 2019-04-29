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Названа сумма, в которую россиянам обойдется "паспортизация" Донбасса

понедельник, 29 апреля 2019, 15:03
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Процесс выдачи российских паспортов украинцам с оккупированных территорий Донбасса будет очень дорогим для Российской Федерации.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Даже если тривиально посчитать, во сколько обойдется поддержка только пенсионеров, которые проживают на этой территории, если все они пройдут процедуру для получения пенсии, то годовые затраты РФ составят около 2 млрд долларов на выплату пенсий. Я думаю, это не очень справедливо к россиянам", - отметил он.

При этом Пономарев отметил, что предложение Путина прозвучало на фоне пенсионной реформы.

"В ходе реформы всем российским гражданам сказали, что денег нет, поэтому будем повышать пенсионный возраст. Теперь получается, что подняли пенсионный возраст, чтобы платить пенсионерам Донбасса. А у Путина уже на фоне пенсионной реформы осыпался рейтинг", - добавил он.

Полный текст интервью читайте в материале "Апострофа": Путину не нравится Зеленский, он любит старых коней - Илья Пономарев.

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