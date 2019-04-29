Появилась мощная фотожаба на выдачу российских паспортов на Донбассе

В сети продолжают высмеивать решение президента России Владимира Путина, который решил выдавать российское гражданство жителям оккупированных территорий Донбасса по упрощенной процедуре.

Так, в социальной сети Facebook опубликовали фотожабу, на которой изображены обезьяны в клетке, в руки которым передают паспорт гражданина Российской Федерации.

"Жители "ДНР" получают российские паспорта", - говорится в подписи к публикации.

До этого боевики на Донбассе рассказали, кому паспорта РФ намерены выдать в первую очередь.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский художник показал яркую карикатуру на паспорта для Донбасса.

Также российский художник Сергей Елкин рассмешил сеть не менее яркой пародией на паспорта Путина.