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Появилась мощная фотожаба на выдачу российских паспортов на Донбассе

понедельник, 29 апреля 2019, 09:55
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В сети продолжают высмеивать решение президента России Владимира Путина, который решил выдавать российское гражданство жителям оккупированных территорий Донбасса по упрощенной процедуре.

Так, в социальной сети Facebook опубликовали фотожабу, на которой изображены обезьяны в клетке, в руки которым передают паспорт гражданина Российской Федерации.

"Жители "ДНР" получают российские паспорта", - говорится в подписи к публикации.

До этого боевики на Донбассе рассказали, кому паспорта РФ намерены выдать в первую очередь.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский художник показал яркую карикатуру на паспорта для Донбасса.

Также российский художник Сергей Елкин рассмешил сеть не менее яркой пародией на паспорта Путина.

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