Синоптики дали прогноз погоды на первые выходные мая

На выходных, 4-5 мая, в Украине будет теплая погода, но с осадками в виде дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, дожди пройдут в западных регионах, а также кратковременные осадки будут в северных и центральных областях. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла. 4 мая днем будет +12...+18, а 5 мая - 7-13 градусов тепла.

На востоке и юге синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков. Температура ночью +6...+12 градусов, днем 16-22 градусов тепла.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о погоде на лето 2019 года.

Также напомним, в двух областях Украины 30 апреля бушует непогода, там пронесся страшный смерч. Жители сняли стихию на видео и опубликовали кадры в интернете.