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В сети появились новые фото и видео опасной стихии в Украине

вторник, 30 апреля 2019, 17:56
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В двух областях Украины бушует непогода, там пронесся смерч.

Видео, которое сняли жители региона, опубликованы в сети.

Так, запись была сделана в селе Злынка Кировоградской области пользователем сети Юрием Дейкуном. Он разместил ее на своей странице в Facebook. "А говорят, что у нас в Злынке не бывает природных катаклизмов", - подписал он ролик.

Другое видео сняли в Мелитополе Запорожской области. Его на YouTube-канале выложил ресурс "РИА Мелитополь".

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал "Апостроф", во вторник утром, 30 апреля, в Мелитополе Запорожской области неожиданно пронесся крупный смерч, около 2 метров в диаметре.

Напомним, в аэропорту популярного курорта Анталья (юг Турции) прошел мощный торнадо, в результате которого пострадали по крайней мере 12 человек.

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