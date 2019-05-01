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Да вы шутите?! В сети показали фото и видео мокрого ЧП в поезде "Укрзализныци"

среда, 01 мая 2019, 20:34
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В поезде сообщением "Киев-Николаев" произошло ЧП: вагон залило дождевой водой прямо во время движения.

Соответствующие фото и видео опубликовала журналистка Юлия Юлина в Facebook.

"Вы шутите? Поезд 162 "Киев - Николаев". Дождь не только на улице, но и в вагоне. Как вообще такой подвижной состав можно было выпустить в дорогу?" – подписала видео она.

На кадрах видно, как в одном из вагонов поезда с потолка капает дождевая вода прямо на пол, хотя она не должна была оказаться внутри состава.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы жаловались на дикий холод и снег в поездах.

Также ранее "Укрзализныця" влипла в историю с песней российского певца из базы "Миротворца".

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