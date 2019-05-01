Даешь крепостное право: сети насмешила идея декоммунизации россиянами Крыма

В оккупированном Россией Крыму члены общественной организации "Дворянское собрание" поднимут вопрос о переименовании улиц на полуострове, что насмешило пользователей сети.

Об этом сообщает ресурс "Примечания".

Так, в Севастополе на форуме "Русская Таврида" обсудят "возвращение исторической правды об истории Крыма". В частности, "планируется поднять вопрос о переименовании улиц, с возвращением имен незаслуженно забытых исторических личностей, избавлении топонимики Крыма и Севастополя от имен тех, кто нес на эту землю террор и разрушение". Таким образом члены организации хотят провести в Крыму декоммунизацию.

Пользователей сети, в свою очередь, возмутила такая идея.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Российской Федерацией Крыму греки якобы выступили за придание полуострову дополнительного исторического названия "Таврида".