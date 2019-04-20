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Декоммунизация от оккупантов: опубликованы фото "уставшего" Ленина в Крыму

суббота, 20 апреля 2019, 04:32
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В аннексированной российскими оккупантами Керчи памятник Ленин крошится и разваливается все больше с каждым днем.

Соответствующие фото опубликован на странице блогера под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Керчь. Декоммунизация по-крымски. Ленин разваливается", - говорит в подписи к удручающим снимкам.

На снимках видно, как плиты, из которых состоит памятник, откалываются и видны щели.

Как сообщалось, в сети опубликовали новые фото моста в оккупированный Крым, которые подтверждают информацию о том, что постройка оккупантов всерьез угрожает судоходству в Керченском проливе.

Также журналисты из оккупированного Крыма разместили в интернете уникальные кадры прохода на катере под Керченским мостом.

Подробнее о стратегии возвращения Крыма, читайте в материале "Апострофа": Украина не сможет вернуть Крым самостоятельно – генерал.

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