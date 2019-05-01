Журналистка указала на важный нюанс в указе Путина о паспортах для Донбасса

Украинская журналистка Алена Лунькова рассказала, при каком условии жителям оккупированного Донбасса будут выдавать российские паспорта.

Об этом условии она написала в Facebook.

"Российские паспорта жителям ОРДЛО будут выдавать при наличии сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции и документов, подтверждающих отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний. Что за самотроллинг, что за любовь выборочная такая) А существует слово для обозначения дискриминации по заболеванию?" – процитировала она один из пунктов соответствующего указа.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ. Под действие указа Путина подпадают лица, постоянно проживающие на оккупированном Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Путина озвучили новую абсурдную идею по объединению РФ и Украины.